Deler ut 800 juleglder

Ei juleglede er ei gåve i form av gåvekort, opplevingar eller innpakka gåver. Den går til barn i familiar som er i låginntektsgrupper, på krisesenter og/eller flyktningmottak. Målet er at dei som lever i ein krevjande livssituasjon skal få kome nærare å oppleve "ei heilt vanleg jul". Ei julegåve eller ei juleoppleving kan gjere ein forskjell for dei som ikkje har råd til noko ekstra i jula.

For å treffe målgruppa, får lokalforeiningane i Røde Kors hjelp av NAV, barnevern, asylmottak og/eller krisesenter for å finne dei som treng slik hjelp aller mest. Til no i år er 19 av 26 kommunar med, men utsiktene for at alle vil opne opp for julegleder er historisk sett gode. Utdeling av julegåvene skjer anonymt, mange av barna veit ikkje sjølv at dei får julegåve frå Røde Kors.

Julegleder er finansiert av Gjensidigestiftelsen og Sogn og Fjordane Røde Kors. Nasjonalt får 13.000 barn delta på eit julegledearrangement eller får ei julegåve.