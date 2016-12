Uendra sjukefråvær

– På grunn av problem med talgrunnlaget for sjukefråværsprosentane, har vi ikkje hatt sjukefråværsstatistikk sidan 4. kvartal 2014. Vi har vore spente på utviklinga og er glade for at sjukefråværet i Sogn og Fjordane framleis er forholdsvis lågt, seier direktør for NAV Sogn og Fjordane, Tore Thorsnes.

Blant menn har sjukefråværet auka frå 4,0 prosent i 3. kvartal 2015 til 4,2 prosent i 3. kvartal 2016. Blant kvinner har sjukefråværet gått ned frå 6,1 prosent til 6,0 prosent i same periode.

Høgast sjukefråvær innan helse og sosialtenester

Sjukefråværet er høgast innan helse og sosialtenester med 6,8 prosent. Her er det også en auke på fire prosent frå 3. kvartal 2015. Industrien har eit sjukefråvær på 4,6 prosent, ein reduksjon på fem prosent frå 3. kvartal 2015.

Positivt for ungdom

Personar i aldersgruppene 25-29 år og 16-19 år har størst nedgang i sjukefråværet (- 11 prosent og – 9 prosent). Aldersgruppene 35-39 år og 30-34 år har størst auke i sjukefråværet (18 prosent og 13 prosent). Sjukefråværet er frå før klart lågast i dei yngste aldersgruppene og høgast i dei eldste.

Lågast sjukefråvær i Aurland

Balestrand og Årdal (begge – 21 prosent) er dei kommunane som har størst reduksjon i sjukefråværet frå 3. kvartal 2015. Aurland har lågast sjukefråvær med 3,0 prosent. Deretter kjem Årdal og Balestrand, begge med 3,8 prosent. Solund har størst auke (45 prosent) og har også høgast sjukefråvær med 7,8 prosent.

Fleire med gradert sjukemelding

Prosentdelen med gradert sjukemelding har auka frå 24 prosent i 3. kvartal 2015 til 25 prosent i 3. kvartal 2016. På landsnivå er prosentdelen graderte uendra på 23 prosent. 29 prosent av kvinnene i Sogn og Fjordane har ein gradert sjukemelding, mot 20 prosent av mennene.

– Det er positivt at bruken av gradert sjukemelding aukar, då forsking viser at mest mogleg nærvær på arbeidsplassen aukar sjansen for å kome raskare tilbake i jobb, seier Thorsnes.

Legemeldt fråvær i Sogn og Fjordane 3. kvartal 2016