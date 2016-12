Støtte til flyktninghjelpa

− Eg er kjent med at bystyret i Bergen i dag har løyvd ein million kroner til Flyktninghjelpa sitt arbeid i Aleppo. Etter mitt og Ap-gruppa sitt syn meiner vi at Eid kommune også bør støtte dette viktige arbeidet. Samstundes med at Eid kommune løyver ei krone per innbyggar ønskjer vi å kome med ei oppmoding om at innbyggarar og næringsliv i kommunen vår støttar opp om Flyktninghjelpa sitt arbeid, sa Sandvik.

Samrøystes

Nokre av politikarane i kommunestyret meinte at framlegget frå Ap-gruppa kom litt brått på, og meinte at det kanskje burde halde med ei oppmoding til innbyggarar og næringsliv å støtte opp under arbeidet. Etter rådslag i partigruppene gjorde kommunestyret slik samrøystes vedtak: «Eid kommune vil gje ei krone per innbyggjar til Flyktninghjelpa sitt arbeid i Aleppo og Syria. Samstundes oppmoda Kommunestyret innbyggjarane og næringsliv om å støtte det viktige arbeidet.»