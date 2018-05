Kina med enormt handelsoverskot med USA

utenriks

Talet kjem etter ein april månad der det kinesiske overskotet var på 22,2 milliardar dollar, ein auke frå 15,4 milliardar dollar i mars.

USAs president Donald Trump har tidlegare skulda Kina for å drive med urettferdig handel.

Kinas aukande handelsoverskot med USA har ført til auka spenning mellom Washington og Beijing. Frykta for handelskrig har auka etter at president Donald Trump varsla toll på kinesiske varer. Kina svarte med toll på amerikanske varer, som igjen har ført til at USA truar med ytterlegare toll.

Situasjonen har ført til at USAs finansminister Steven Mnuchin sist helg reiste til Beijing for å løyse konflikten.

– Vi har gode samtalar, sa Mnuchin til reporterar i Beijing fredag.

I Kinas statseigde medium heitte det likevel at det var store avstandar mellom dei to partane.

– Det er vanleg at USA og Kina er ueinige om handel, men det at dei no er klare til å legge press på kvarandre viser kor pirkete partane har blitt. Det viser også kor vanskeleg det vil vere å gjere begge partar fornøgde, skreiv avisa China Daily på leiarplass fredag.

(©NPK)