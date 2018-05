SOHR: 31 syriske soldatar drepne i IS-angrep

utenriks

– Geriljaangrep frå IS sør for Damaskus har ført til at rundt 31 soldatar er blitt drepne dei siste to dagane, seier Rami Abdel-Rahman, leiaren for den London-baserte gruppa, som hentar sine opplysningar frå eit nettverk av kjelder inne i det krigsherja landet.

Ifølgje SOHR kom angrepa samtidig som president Bashar al-Assads styrkar langsamt har vunne terreng i områda sør for den syriske hovudstaden.

Der skal dei ha retta artilleriangrep mot Hajar al-Aswad og al-Yarmouk, område der IS-styrkar oppheld seg. Totalt oppgir SOHR at 150 regjeringssoldatar har mista livet sidan operasjonen begynte midt i april.

Rundt 120 IS-soldatar har mista livet i kampane, ifølgje organisasjonen.

(©NPK)