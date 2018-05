Iran opnar for å behalde atomavtalen sjølv om USA trekkjer seg

utenriks

Det seier den iranske presidenten, Hassan Rouhani, under eit møte med politikarar i byen Mashhad, nordaust i Iran. Der uttalte Rouhani at USA gjer "ein strategisk feil" om dei trekker seg, men at avtalen for Irans del ikkje er avhengig av amerikansk støtte.

Uttalelen frå Rouhani kjem før USAs president Donald Trump er venta å ta ein avgjerd med omsyn til atomavtalen 12. mai. Både Storbritannia, Tyskland og Frankrike har den siste tida prøvd å overtale han til å behalde avtalen.

Seinast snakka Trump med Storbritannias Statsminister Theresa May i helga, og måndag er utanriksminister Boris Johnson i Washington for å diskutere atomavtalen med visepresident Mike Pence og nasjonal sikkerheitsrådgjevar John Bolton.

– Berre Iran kjem til å tene på at avtalen blir droppa, skreiv Johnson i ein New York Times-kommentar i samband med besøket måndag.

– Av alle moglegheiter vi har for å sørgje for at Iran aldri utviklar atomvåpen, er det denne pakta som har færrast ulemper. Den har sine svakheiter, definitivt, men eg er sikker på at dei kan ordnast, skreiv Boris Johnson i kommentaren.

