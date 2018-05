Dagens Nyheter: Sverige og Finland utvidar militærsamarbeidet med USA

utenriks

Det fortel den svenske avisa Dagens Nyheter.

Den svenske forsvarsministeren Peter Hultqvist og den finske kollegaen hans Jussi Niinistö skal no besøkje USAs forsvarsminister James Mattis i Washington for å underteikne intensjonsavtalen som er inngått. Hultqvist opplyser til avisa at bakgrunnen for samarbeidet er auka sikkerheitspolitisk uro i Europa, i kjølvatnet av Russlands annektering av den ukrainske Krimhalvøya og den pågåande konflikten i Ukraina.

– Avtalen mellom USA, Sverige og Finland har som mål å auke stabiliteten. I den stabiliteten inngår også amerikansk nærvær på forskjellig vis, seier den svenske forsvarsministeren.

Forsvarskomiteen i den svenske Riksdagen er nyleg blitt informert om samarbeidet, men representantane har inntil no vore bundne av teieplikta.

