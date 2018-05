USA: God dialog med Kina

utenriks

– Vi har gode samtalar, sa Mnuchin til reporterar i Beijing fredag morgon, på veg til nye møte med kinesarane.

Kinesarane på si side har så langt ikkje kommentert det amerikanske besøket, utover at dei ønsker at samtalane skal vere respektfulle og vareta interessene til begge landa.

– Det er vanleg at USA og Kina er ueinige om handel, men det at dei no er klare til å legge press på kvarandre viser kor pirkete partane har blitt. Det viser også kor vanskeleg det vil vere å gjere begge partar fornøgde, skriv avisa China Daily på leiarplass fredag.

Dersom landa ikkje lykkast i å løyse knuten som oppstod etter at Trump-administrasjonen innførte toll på 60 milliardar dollar på eit breitt spekter av kinesiske varer, vil det kunne føre til ein handelskrig.

Både Kina og USA har uttalt at dei ikkje fryktar eit slikt utfall og at dei er klare for å sette hardt mot hardt.

