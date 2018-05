Opp mot 10.000 blir evakuerte etter vulkanutbrot på Hawaii

utenriks

Utbrotet kjem etter fleire dagar med jordskjelv i Puna-distriktet på øya Hawaii, den største i øygruppa som utgjer staten med same namn.

Ein innbyggjar seier lavaen skaut 45 meter opp i lufta, mens ein annan seier utbrotet høyrdest ut som ein jetmotor på nært hald.

Ikaika Marzo seier lavaen har spreidd seg utover eit område omtrent 182 meter breitt bak busetnaden i Leilani.

Styresmaktene åtvarar om at nye utbrot kan komme som følgje av jordskjelva dei siste dagane, og at det er uføreseieleg når og kvar det eventuelt vil skje. Dei har også åtvara om at potensielt dødeleg konsentrasjon av svoveldioksidgass kan utgjere ein fare i området.

– Ver forsiktige og førebu dykk på å halde familiane dykkar sikre, skriv guvernør David Ige på Twitter.

Kilauea-vulkanen er den mest aktive av dei fem vulkanane som utgjer øya Hawaii.

