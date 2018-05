OPCW-inspektørane er ferdige i Douma 

utenriks

OPCWs inspektørar rykte inn i Douma etter påstandar om bruk av kjemiske våpen i eit angrep 7. april i år, der minst 40 menneske skal ha mista livet.

Syria og deira russiske støttespelarar nektar for at det vart brukt kjemiske våpen i angrepet, medan opprørarar og hjelpearbeidarar hevdar at det vart brukt klor- eller saringass.

Inspektørane har tatt over 100 prøver i Douma, og OPCWs leiar Ahmet Uzumcu opplyste tidlegare i veka til Financial Times at det også ville bli opna graver.

– Dette er ein svært sensitiv prosess. Det er derfor vi er forsiktige. Sjølv om våre ekspertar tidlegare har vore med på nokre obduksjonar, er det første gong vi opnar graver, sa han.

Analysar står att

Fredag opplyste OPCW at inspektørane har avslutta arbeidet sitt i Douma, og at prøvene som er tatt no skal analyserast ved laboratoriet til organisasjonen i Haag og ved fleire andre utvalde laboratorium i Europa.

– Analysane vil minst ta tre til fire veker, heiter det i ei kunngjering frå OPCW.

Organisasjonen understrekar at inspektørane fortset innhentinga av anna relevant materiale knytt til angrepet 7. april, og det er høgst uklart når den endelege rapporten om angrepet vil liggje føre.

– Det er ikkje mogleg å gi noko tidsramme for når Douma-rapporten vil bli lagt fram for landa som har slutta seg til FN-konvensjonen om kjemiske våpen, heiter det i kunngjeringa frå OPCW.

(©NPK)