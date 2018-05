Nobelprisen i litteratur blir ikkje delt ut i år 

utenriks

Utdelinga av prisen for 2018 blir utsett til 2019, skriv institusjonen i ei pressemelding fredag. Grunngjevinga er at tilliten til Svenska Akademien er svekt.

– Vi har bestemt oss for å ikkje dele ut ein pris etter lange og intense diskusjonar. Tilliten er såpass låg i omverda at vi avstår i år. Vi planlegg derimot å dele ut prisen neste år, og då blir det forhåpentlegvis ein dobbelt pris. Det har skjedd fem gonger tidlegare, og det er ikkje ei unik hending, seier Akademiens fungerande sekretær Anders Olsson.

Den siste tida har vore turbulent for den ærverdige svenske institusjonen etter at 18 kvinner stod fram i haust og hevda at dei var blitt utsette for seksuell trakassering og overgrep frå ektemannen til eitt av medlemmene.

Han driv i tillegg ein kulturinstitusjon som har fått pengar av Akademien, og han blir også skulda også for å ha leke namn på nobelprisvinnarane før dei offisielle kunngjeringane.

Krisa har ført til stor splitting blant dei 18 medlemmene. Fleire medlemmer har trekt seg, i tillegg til at den faste sekretæren Sara Danius er blitt pressa til å gå av.

Anders Olsson erkjenner at situasjonen er spesiell.

– I år har vi hatt ein svært uvanleg situasjon med konfliktar og eit svekt akademi. Vi må ha respekt for prisvinnarane, tidlegare prisvinnarar og framtidige. Vi må vere truverdig som institusjon, seier han.

(©NPK)