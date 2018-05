Terrormistenkte i Sverige skal ha planlagt angrep sidan i fjor

utenriks

Det opplyser påtalemakta i samband med eit fengslingsmøte torsdag for dei tre mennene på høvesvis 29, 38 og 45 år.

Det første fengslingsmøtet var for 38-åringen, som vart varetektsfengsla. Fengslingsmøta for dei to andre, vert haldne seinare på ettermiddagen. Påtalemakta har kravd alle tre varetektsfengsla.

Dei tre mennene vart arresterte måndag då Säpo, det svenske sikkerheitspolitiet, slo til mot ei leilegheit i Akalla nordvest i Stockholm.

Ifølgje Säpo har dei tre arresterte internasjonale koplingar. Kva som ligg i dette, er ikkje kjent.

– Det finst internasjonale koplingar i saka, men vi kan ikkje seie noko om kva for land det er snakk om, sa Säpos kommunikasjonsdirektør Nina Odermalm Schei då arrestasjonane vart kjent.

Säpo vil heller ikkje seie kva samband det eventuelt er mellom dei tre arresterte, men ifølgje informerte kjelder skal minst ein av dei ha hatt kontakt med Rakhmat Akilov, som er tiltalt for bilangrepet i Stockholm i fjor der fem personar vart drepne.

