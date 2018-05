utenriks

Inflasjonen ligg dermed eit godt stykke under Den europeiske sentralbankens målsetting om ein inflasjon på like under 2,0 prosent.

I mars låg prisane 1,3 prosent høgare enn eitt år tidlegare, mens dei i februar låg berre 1,1 prosent høgare enn i same månad i fjor.

Inntil mars hadde eurosona opplevd fleire månader på rad med minkande inflasjon.

