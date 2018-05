Giuliani: Trump gav Cohen tilbake «hysjpengane» han betalte pornostjerne

utenriks

Trumps fremste personlege advokat kom med avsløringa på Fox News' program «Hannity.» Han sa også at betalinga var lovleg ettersom det ikkje dreidde seg om valkamppengar.

På spørsmål om Trump visste om ordninga svarar Giuliani at han ikkje visste om detaljane i avtalen:

– Men han visste om den i hovudtrekk, og at Michael skulle ta seg av situasjonen på denne måten, slik som også eg gjer for mine klientar. Eg plager ikkje dei med kvar einaste vesle ting som dukkar opp. Dette er folk som har veldig mykje å gjere.

Daniels, som eigentlege heiter Stephanie Clifford, hevdar ho hadde sex med Trump i 2006 og at Cohen betalte henne 130.000 dollar berre nokre dagar før valet i 2016, for å halde tett om det påståtte seksuelle forhold. Daniels måtte signere ei teieplikterklæring, som ho no prøver å få oppheva sidan Trump aldri signerte den.

Cohen har innrømt å ha betalt beløpet til Daniels, men Trump nektar både kjennskap til betalinga og for å ha hatt sex med pornostjerna.

Daniels advokat, Michael Avenatti, seier avsløringa er oppsiktsvekkjande.

– Herr Trump har tydelegvis vore med på å gjere seg skuldig i lovbrot, og det må få alvorlege konsekvensar. Han har loge til det amerikanske folket og ført dei bak lyset, seier Avenatti.

