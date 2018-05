Frode Berg seier han føler seg lurt

utenriks

Den spionsikta nordmannens russiske forsvarer Ilja Novikov omtalar rettsmøtet som ein formalitet der alle aktørane på førehand veit kva som vil bli lagt fram, kva som vil bli sagt og kva utfallet vil bli.

– Truleg er rettsavgjerda allereie skriven ferdig. Eg ventar at varetektsfengslinga blir forlengd med nye tre månader, seier Novikov til NTB.

Meir prega

På veg inn til fengslingsmøtet uttalte Berg seg til norske journalistar:

– Eg er sliten. Det einaste eg har gjort er å ta med ein konvolutt med pengar. Eg føler meg lurt, sa han ifølgje blant andre VG og Dagbladet.

– Eg har det vondt no, sa han ifølgje Aftenposten, som meiner å observere at Berg verka som meir prega enn ved tidlegare fengslingsmøte.

Ifølgje Novikov er hovudregelen at fengslingar blir forlengde heilt fram til ei sak kjem opp for retten i Russland.

– Når det i tillegg er ein høgprofilert sak med ei spionsikting, så er det absolutt ingen praksis for at varetektsfengslinga ikkje blir forlengd, seier Bergs forsvarer til NTB.

Minst fem turar

VG og Sør-Varanger Avis har kartlagt dei minst fem turane der det russiske sikkerheitspolitiet FSB meiner Berg var på på oppdrag for den norske etterretningstenesta. På turane, som starta 11. juni 2015 til den siste 3. desember 2017, publiserte Berg bilde og reiseoppdateringar på Facebook.

– Vi har hatt eit veldig sterkt inntrykk av at han ikkje har forstått fullt ut kva det innebar å involvere seg i dette. Han har sett på det som ein teneste han gjorde og rekna ikkje med at det ville få nokon konsekvensar for han. Desse Facebook-oppdateringane bekreftar dette inntrykket, seier ein av Bergs representantar, advokat Brynjulf Risnes, til VG.

Inga innrømming

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg vart arrestert i Moskva 5. desember i fjor med 3.000 euro i kontantar som FSB meiner var meint som betaling til ein person i byte mot hemmelege opplysningar om den russiske nordflåten.

Berg har ifølgje sine advokatar innrømt at han var i Moskva på oppdrag for Etterretningstenesta, men berre som uvitande kurer.

– Eg understrekar at Berg ikkje har innrømt noka form for skuld. Han nektar for å ha vore i Russland som spion, understrekar Novikov.

Helseuro

62-åringen sit i høgsikkerheitsfengselet Lefortovo under forhold som Novikov beskriv som vanskelege.

– Min vurdering er at det ikkje er noka umiddelbar fare for helsa til Frode Berg. Men isolasjon og mangel på fysisk aktivitet er ikkje bra for ein mann i hans helsetilstand. Får vi ikkje ein løysing dei nærmaste månadane, vil det få betydeleg negativ effekt på hans helsetilstand, seier Novikov.

Han legg til at Frode Berg er innforstått med sin situasjon og innstilt på at han blir sitjande i varetekt.

Fleire spor

Berg har gitt uttrykk for at han er skuffa over offentleg støtte frå norske styresmakter. Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) heldt fast ved at Bergs sak er ei «konsulær sak» i eit intervju med NTB nyleg, samtidig som ho opplyste at UD jobbar langs fleire spor for å vareta hans interesser best mogleg.

E-tenesta har avvist å svare på spørsmål frå NTB om Berg jobba for dei.

– Vi kommenterer aldri denne type spørsmål, heller ikkje kven som arbeider eller har arbeidd for E-tenesta, er svaret som kom via Forsvarsdepartementets pressevakt Lars Gjemble.

