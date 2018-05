EU meiner proteksjonisme er største trussel mot framleis vekst 

utenriks

Dei økonomiske utsiktene er gode, fastslår EUs finanskommissær Pierre Moscovici.

– Men den største trusselen mot desse roseraude utsiktene er proteksjonisme, som ikkje må få bli den nye normalen. Det vil vere til skade for akkurat dei vi må beskytte, seier han.

EU-kommisjonen ventar ein økonomisk vekst på 2,3 prosent i år og 2,0 prosent neste år, viser prognosar som vart lagt fram torsdag.

Økonomien har vore i vekst i alle medlemslanda sidan i fjor, og EU-kommisjonen ventar at det vil fortsette slik. Tala varierer likevel betydeleg frå land til land. Best an ligg Malta, med ein venta økonomisk vekst på 5,8 prosent i år. I motsett ende ligg Storbritannia med ein venta økonomisk vekst på 1,5 prosent.

Men faren for negativ påverknad utanfrå har auka, blir det åtvara om. Kommisjonen trekkjer spesielt fram aukande uro i finansmarknadane og USAs handelspolitikk som risikomoment.

Frykta er at president Donald Trumps nye tollvedtak skal utløyse ein global handelskrig der stadig nye handelsbarrierar blir sette opp.

I tillegg meiner EU-kommisjonen det er fare for overoppheting i amerikansk økonomi.

Arbeidsløysa i EU er venta å fortsette nedover frå eit nivå på 7,1 prosent i dag til 6,7 prosent neste år.

