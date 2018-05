Trump-advokat Ty Cobb går av

utenriks

Cobb blir erstatta av Emmet Flood, ifølgje avisa The New York Times. Flood representerte tidlegare president Bill Clinton under riksrettssaka på 1990-talet.

Ifølgje talspersonen for presidenten, Sarah H. Sanders, informerte Cobb Trumps stabssjef John Kelly om avgjerda i førre veke.

Cobbs avskjed skjer mens presidentteamet av advokatar forhandlar om vilkåra for eit mogleg møte mellom Trump og spesialetterforskar Robert Muellers team.

Mueller leier ei gransking av russisk innblanding i presidentvalet i 2016. Muellers team etterforskar også blant anna om Trump-staben var involvert og om presidenten sidan har prøvd å hindre etterforskinga.

I mars trekte advokaten John Dowd, som også representerte Trump iRussland-granskinga, seg frå stillinga.

