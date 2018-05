SOHR: Minst ti barn drepne i flyangrep i Syria

utenriks

– Vi veit ikkje for augneblinken om det var den USA-leidde internasjonale koalisjonen eller irakiske styrkar som utførte angrepet, seier Syrian Observatory for Human Rights.

Dei fleste av dei drapa skjedde med to familiar, og talet på døde er venta å stige sidan mange også blei kritisk såra i angrepet, opplyser SOHR.

Den USA-leidde koalisjonen mot IS nektar for at det var fly frå dei som stod bak angrepet mot landsbyen Al-Qasr i Hasaka-provinsen.

– Det står ikkje oppført noko angrep i dette området i loggen for i dag, opplyser koalisjonen.

Irak har også tidlegare gjennomført flyangrep mot IS-mål i Syria, mellom anna i førre månad i Deir al-Zor-provinsen.

Angrepet tysdag skjedde same dag som den USA-støtta SDF-militsen kunngjorde at den vil ta opp att ein offensiv mot IS aust i Syria, nær grensa til Irak.

– Styrkane våre har saman med den internasjonale koalisjonen sine styrkar innleidd siste fase, heiter det i ei kunngjering frå SDF.

