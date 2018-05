utenriks

Kommisjonen la onsdag fram sitt forslag til langtidsbudsjett for dei sju åra mellom 2021 og 2027. Der blir det foreslått fleire reformer for å sørgje for ein auke av EUs eigne inntekter.

Eitt forslag er at 20 prosent av inntektene frå sal av klimakvotar i EU skal gå direkte til EU-budsjettet.

Forslaget vil truleg møte kraftig motstand i EUs medlemsland ettersom det vil bety tapte inntekter til dei nasjonale budsjetta.

