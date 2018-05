Fengsla politikar blir presidentkandidat i Tyrkia

utenriks

Folkets demokratiske parti (HDP) lanserte onsdag Demirtas' kandidatur.

– Vi kan allereie sjå ei lys framtid. Den formelle valkampen startar fredag, heiter det frå HDP, som er Tyrkias nest største opposisjonsparti.

Demirtas har vore fengsla sidan november 2016, og elleve av HDPs folkevalde er kasta ut av nasjonalforsamlinga.

Ni parlamentsmedlemmer som vart valde inn frå HDP i 2015, sit bak murane saman med tusenvis av partifellar.

Unntakstilstand

Erdogans regjering og tyrkisk påtalemakt skuldar HDP-medlemmer for å ha band til det væpna kurdiske Arbeidarpartiet PKK. HDP nektar for at det finst slike forbindelsar.

Den politiske situasjonen i Tyrkia er spent, og ein unntakstilstand som vart innført etter kuppforsøket i 2016, rår framleis. President Erdogan, som har slått hardt ned på opposisjon, har utlyst nyval 24. juni.

Under unntakstilstanden har tyrkiske styresmakter arrestert rundt 160.000 menneske, ifølgje FN, som slår fast at menneskerettane til hundretusenvis er blitt krenkte. Tyrkia har dessutan blitt det landet i verda som har fengsla flest journalistar, ifølgje Reporterar utan grenser (RSF).

Sidan kuppforsøket er rundt 100.000 tyrkarar blitt oppsagde eller permitterte. Blant dei lærarar, dommarar, soldatar og politimenn.

Valallianse

24. juni skal det både veljast ny president og nasjonalforsamling. Det er venta at minst fire opposisjonsparti kjem til å danne ein valallianse for å styrkje sjansane mot Erdogan.

HDP blir truleg ikkje ein del av denne alliansen, men meiningsmålingar viser at partiet har moglegheit til å komme over sperregrensa på 10 prosent i valet på ny nasjonalforsamling.

Ved valet i 2015 fekk partiet 12 prosent av stemmene, og karismatiske Demirtas fekk mykje av æra for å ha sanka tilhengarar utanfor den kurdiske kjerneveljarbasen.

Demirtas er skulda for fleire brotsverk, deriblant for å ha drive såkalla terrorpropaganda på vegner av PKK. Han risikerer opptil 142 års fengsel, og den første dommen mot han kan komme til å falle i juni.

(©NPK)