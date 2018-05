EU-kommisjonen varslar milliardsatsing på forsvar 

utenriks

EU har det siste året rulla ut omfattande satsingar på felles europeisk forsvar.

Det får store konsekvensar for langtidsbudsjettet som no skal meislast ut for sjuårsperioden frå 2021 til 2027.

Onsdag la EU-kommisjonen fram sitt forslag til budsjettplan. Der er det sett av i alt 19,5 milliardar euro til forsvarssatsingane.

Av dette skal 13 milliardar gå til det europeiske forsvarsfondet, eit fond som skal finansiere forsking og utvikling av nye våpensystem. Noreg driv for tida med intens lobbyverksemd overfor Brussel for å få lov til å bli med i denne satsinga.

I tillegg er 6,5 milliardar euro sett av til tiltak for å gjere det lettare å flytte våpen og militærstyrkar raskt over landegrensene innanfor EU.

