Armenias protestleiar ber demonstrantane kvile

utenriks

Alle opposisjonspartia i nasjonalforsamlinga seier no at dei vil støtte Pasjinians kandidatur som statsminister, opplyste han sjølv onsdag kveld.

– Problemet er praktisk talt løyst. Vi innstiller protestane og kjem no til å ta oss ein kvil, sa protestleiaren til folkemassane i hovudstaden Jerevan.

Demonstrantane i Jerevan lamma onsdag hovudstaden og sperra fleire viktige vegar etter at Pasjinian oppfordra til generalstreik. Bakgrunnen var at eit fleirtal i nasjonalforsamlinga hindra at han vart utnemnt til statsminister under eit møte 1. mai.

Nytt forsøk

Leiaren i nasjonalforsamlinga opplyste onsdag at det blir gjort eit nytt forsøk på å få valt statsminister 8. mai. Dersom dette ikkje lykkast, vil nasjonalforsamlinga bli oppløyst.

Pasjinian har åtvara regjeringa mot å sette inn soldatar mot dei streikande. Han held fast ved at han vil ta eit oppgjer med nepotisme og korrupsjon i regjeringspartiet.

Harde frontar

Masseprotestane den siste tida har ført til full konflikt mellom tilhengarane til protestleiaren, som har greidd å mobilisere titusenvis av demonstrantar, og makteliten i det republikanske partiet som prøver å behalde den politiske makta og makta over sikkerheitsstyrkane i landet.

Både unge og eldre har deltatt i protestane.

– Vi har berre eitt krav. Republikanarane må gå. Nikol er den sanne leiaren for det armenske folket, sa pensjonisten Anait Tomasjan (63) onsdag.

(©NPK)