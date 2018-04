Syria: 26 personar drepne i eksplosjonar utanfor Hama og Aleppo

utenriks

Ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) blei 26 soldatar frå dei regimevennlege styrkane drepne i angrepa. Dei fleste av dei drepne var iranske soldatar, medan fire syrarar skal ha blitt drepne.

Ifølgje SOHR var det militærbasen til den 47. brigaden nær byen Salhab, vest for Hama, som blei ramma. Den blir brukt av iranskstøtta styrkar. Ifølgje eksilgruppa ser det ut til at Israel står bak angrepet, og at målet var våpenlager med missil.

Også fleire regimevennlege medium meiner Israel står bak angrepet, men Israel uttaler seg vanlegvis ikkje om slike hendingar.

Militære kjelder stadfestar at militærbasar utanfor Hama og Aleppo blei trefte av missil søndag kveld, opplyser det statskontrollerte nyheitsbyrået SANA. Angrepet skal ha funne stad om lag klokka 22.30 lokal tid.

Også ein base ved militærflyplassen Nairab, i nærleiken av den internasjonale flyplassen Aleppo, skal ha blitt treft, ifølgje SOHR.

Israel har ifølgje byrået utført ei rekke angrep mot iranskstøtta styrkar den siste månaden. Styresmaktene i landet har gjentatte gonger sagt at dei ikkje vil godta at Iran får eit permanent militært fotfeste i Syria, og i februar skulda Israel iranske styrkar ved Homs-basen for å ha sendt ei drone inn over Israel.

(©NPK)