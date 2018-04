Sør-Korea vil fjerne propaganda-høgtalarar frå grensa

utenriks

Kunngjeringa frå forsvarsdepartementet kjem tre dagar etter at dei to leiarane i landa møttest for å drøfte atomvåpen på Koreahalvøya.

Sidan Nord-Koreas atomprøvesprenging i starten av 2016 har Sør-Korea spelt k-pop og propagandameldingar på full guffe over grensa, og Nord-Korea har svart med same mynt. Men innan tysdag vil Sør-Korea fjerne eit titals høgtalarar og forventar at naboane i nord gjer det same.

Sør-Korea hadde slått av høgtalarar i forkant av møtet fredag, og det same gjorde då Nord-Korea.

Sør-Korea begynte å sende anti-nordkoreanske bodskapar via langtrekkande høgtalarar over grensa allereie i 1963. I 2016 omtalte dåverande president Park Guen Hye dette som effektiv psykologisk krigføring.

(©NPK)