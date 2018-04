IS hevdar å stå bak sjølvmordsangrep i Kabul

utenriks

Den første eksplosjonen oppstod då ein motorsyklist sprengde seg, medan den andre vart løyst ut av ein sjølvmordsbombar til fots. Målet for det siste angrepet synest å vere journalistar.

Ifølgje talsperson for politiet i Kabul, Hashmat Stanekzai, gav sjølvmordsbombaren seg ut for å vere ein journalist, og sprang saman med ei gruppe reporterar på veg til staden for den første eksplosjonen då han sprengde seg sjølv.

Minst 25 menneske vart drepne og over 45 såra i dei to koordinerte angrepa, opplyser Stanekzai.

Ekstremistgruppa IS seier i ei utsegn at ho står bak dobbeltangrepet.

– Farleg for journalistar

Minst fem journalistar og fotografar som jobba for lokale medium, vart drepne, stadfestar afghanske styresmakter.

Najib Sharifi, sjef for den afghanske journalistorganisasjonen Afghan Journalists Safety Committee (AJSC), seier til DPA at sju journalistar vart drepne.

– Denne hendinga viser at Afghanistan, der vald og drap på reporterar skjer hyppig, er det mest farlege landet for journalistar, seier Sharifi.

Ein fotograf frå det franske nyheitsbyrået AFP er blant dei drepne. Også reporter Ebadullah Hananzai frå Radio Free Europe (RFE) og ein kameramann frå den lokale tv-stasjonen Tolo TV skal vere blant dei drepne, i tillegg til journalistar frå ei rekke andre medium ifølgje Sharifi. Ein fotograf frå nyheitsbyrået Reuters er lettare skadd, ifølgje Ritzau.

Fire polititenestefolk vart drepne, og fleire såra.

Ambassadestrøk

Eksplosjonane skjedde i sentrum av byen måndag morgon, opplyser politisjef i Kabul Dawood Amin. Natos hovudkvarter og fleire ambassadar ligg i dette området.

Fem vart drepne i det første angrepet og elleve såra, ifølgje sjef for ambulansetenesta i Kabul, Mohammad Asim.

