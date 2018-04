Svakare økonomisk vekst i USA

utenriks

Veksten i første kvartal ville svart til ein vekst på 2,3 prosent i bruttonasjonalproduktet gjennom eit heilt år, opplyser det amerikanske næringsdepartementet.

I store delar av 2017 låg det tilsvarande talet over 3 prosent. USA hadde i denne perioden den kraftigaste økonomiske veksten på eit tiår.

Tala for første kvartal var likevel sterkare enn mange økonomar hadde forventa. Sidan forbruksveksten var svært høg i fjor, var det venta at den no ville søkke.

President i USA Donald Trump har sett som mål å auke veksten til tre prosent.

