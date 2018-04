Stoltenberg ønskjer erklæringa frå Moon og Kim velkommen

utenriks

Sør-Koreas leiar Kim Jong-un og Nord-Koreas statsminister Moon Jae-in kom fredag med ei felles erklæring om at dei vil jobbe for at halvøya skal bli fri for atomvåpen, og at Koreakrigen, som starta i 1950, skal avsluttast formelt.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er positiv til signala frå dei to statsleiarane.

– Nato støttar fullt ut ei politisk løysing på spenningane i regionen. Då eg besøkte regionen i fjor, såg eg sjølv kor djupt desse spenningane går, sa Stoltenberg under ein pressekonferanse i samband med NATOs utanriksministermøte fredag.

