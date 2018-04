Nikki Haley ut mot FN-land som ikkje stemmer med USA

utenriks

I fjor stemte dei 193 medlemslanda i FNs hovudforsamling saman med USA i 31 prosent av tilfella, ifølgje ein årleg rapport. Den viser til 93 resolusjonsforslag lagt fram i 2017.

Det er ein nedgang på 10 prosent frå året før, men historisk sett nært gjennomsnittet.

– Dette er ikkje ei akseptabel gjengjelding av vår investering, seier Haley. Ho meiner resultatet ikkje reflekterer «sjenerøsiteten» USA viser ved å stå for 22 prosent av FN-budsjettet.

– President Donald Trump ønsker å forsikre seg om at våre middel til utlandet – dei mest sjenerøse i verda – alltid vil tene amerikanske interesser. Vi ser fram til å hjelpe han å sørgje for at det amerikanske folket ikkje lenger blir utnytta.

Haley har fleire gonger trua med at USA vil svare dei som ikkje støttar landet i FN.

(©NPK)