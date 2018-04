Nato fann gammal skatt under flyttinga  

utenriks

Hammeren blei gitt i gåve frå Island i 1963 og blei brukt ved spesielle anledningar i Nato fram til 1980-talet. Så forsvann den.

– Vi trudde den var tapt. Heilt til den dukka opp igjen mens vi pakka, sa Stoltenberg då han avslutta utanriksministermøtet i Nato i Brussel fredag ettermiddag.

Møtet var det aller siste til å bli halde i det gamle hovudkvarteret, som no blir lagt ned.

Innflyttinga i nye lokale er allereie i gang.

Det gamle hovudkvarteret har husa Nato sidan 1967. Gjennom dei fem tiåra er ei rekke svært viktige avgjerder tatt i rommet der ministrane fredag var samla for siste gong.

– Men ingen møter er meir symbolske enn då Václav Havel talte til rådet i 1991. Det var på eit utanriksministermøte som dette. Far min var norsk utanriksminister den gong. Han deltok på møtet og har skildra scena for meg, fortalde Stoltenberg.

Til slutt slo han den islandske hammaren i bordet for siste gong i dei i dag nokså nedslitne lokala.

Hammeren blir no med til det nye hovudkvarteret til Nato, som ligg like over vegen frå det gamle. Stoltenberg sjølv flyttar neste veke og har første dag på nytt kontor måndag 7. mai.

