Kina hyllar motet til dei koreanske leiarane

Det kinesiske utanriksdepartementet kallar handtrykket mellom leiar i Nord-Korea Kim Jong-un og president i Sør-Korea Moon Jae-in for ein «historisk augneblink». Dei tok kvarandre i handa ved den demilitariserte sona som deler dei to landa.

– Vi rosar det historiske steget til dei koreanske leiarane og set pris på det politiske vedtaket og motet deira, seier Hua Chunying, talsperson for kinesisk UD.

–Vi håpar og ser fram til at dei bruker denne moglegheita til å ytterlegare opne for ei ny reise til langsiktig stabilitet på halvøya, seier ho vidare.

Kina er den einaste allierte til Nord-Korea, og kriga på deira side under Koreakrigen på byrjinga av 1950-talet.

Landet har derimot også støtta ei rekke FN-sanksjonar mot Nord-Korea, som er innført som straff for missil- og atomtestane til landet.

Under toppmøtet signerte Moon og Kim ei felles erklæring om «fullstendig atomnedrustning» på Koreahalvøya.

– Vi håpar alle relevante partar sikrar framdrifta for dialog og fortset å arbeide saman for å sørgje for nedrusting og politisk semje. Kina står klar for å fortsette å spele ei positiv rolle for å få til dette, seier Lu Kang, ein annan talsperson for kinesisk UD.

