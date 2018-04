Frankrike vil diskutere WTO-framtida med Trump

utenriks

Donald Trump har lenge vore kritisk til WTO, som han meiner er urettferdig i si behandling av USA og for mjuk i behandlinga av Kina.

– Vi er klare til å starte diskusjonar med våre amerikanske venner om WTOs framtid, om forbetringar av WTO og heile det multilaterale handelssystemet, seier Frankrikes finansminister Bruno Le Maire.

Fråsegna kom i forkant av eit møte mellom finansministrane i eurosona i Bulgarias hovudstad Sofia fredag.

– Men først må vi bli kvitt spørsmålet om den nye tollen, seier Le Maire, og viste til at Trump frå 1. mai vil innføre nye tollsatsar på europeisk stål og aluminium.

Dei nye tollsatsane kan utløyse handelskrig mellom Europa og USA.

Le Maire la til at Frankrikes president Emmanuel Macron også hadde tatt opp saka med Trump under sitt statsbesøk i USA tidlegare denne veka. Under besøket skal Macron også ha prøvd å overtale Trump til å la EU sleppe tollen.

Det er også venta at Tysklands statsminister Angela Merkel vil ta opp tollen med Trump under sitt statsbesøk i USA som startar fredag.

