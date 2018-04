Ekspert: Vag og uforpliktande erklæring om atomnedrusting på Koreahalvøya

utenriks

– Erklæringa kan tolkast som at Nord-Koreas atomvåpen skal avviklast, men den kan også tolkast som at det ikkje lenger skal vere hangarskip som ber på atomvåpen ved den koreanske halvøya. USA har slike atomlasta hangarskip ved halvøya, seier historikar og Asia-forskar Stein Tønnesson ved Institutt for fredsforsking (PRIO) til NTB.

Erklæringa om nedrusting vart underteikna fredag av Nord-Koreas Kim Jong-un og den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in under eit toppmøte i Sør-Korea. Dei er også einige om å avslutte Koreakrigen, som har vart sidan 1953.

– Det er ei fin hensiktserklæring, men den må følgjast opp langsiktig og det krev ein prosess der Nord-Korea også får ein sikkerheitsgaranti av dei andre maktene som deltok i Koreakrigen, nemleg FN, USA og Kina, seier Tønnesson.

Men dersom Nord-Korea underteiknar og ratifiserer ein avtale om full nedrusting, kan det sørgje for at dei andre atommaktene følgjer etter, ifølgje eksperten.

– Eit slikt initiativ frå Nord-Korea kan gi ein ny giv til atomnedrusting globalt og at fleire forpliktar seg til ikkjespreiingsavtalen, seier han.

