Det kvite hus håpefulle til toppmøtet mellom Kim og Moon

Det kvite hus seier også i fråsegna at USA ser fram til å «fortsette diskusjonane i førebuingane til det planlagte møtet mellom president Donald Trump og Nord-Koreas leiar Kim Jong-un i dei kommande vekene.»

Fredag vart Kim den første nordkoreanske leiaren som kryssa grensa til Sør-Korea sidan 1953. Møtet med Sør-Koreas president Moon Jae-in i grensebyen Panmunjom skal innehalde alle tema som er sentrale for å forbetre forholdet mellom dei to landa og for å oppnå fred.

Seinare i år skal Kim etter planen også møte president Trump, og atomnedrusting blir då eit sentralt tema.

