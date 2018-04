Trump besøkjer Storbritannia 13. juli

utenriks

Det dreier seg om eit såkalla «arbeidsbesøk», opplyser kjeldene. Også USA-ambassadøren til Storbritannia stadfestar meldinga.

Etter at Theresa May var raskt ute med å invitere den omstridde amerikanske presidenten til landet, er besøket blitt utsett ei rekke gonger. May var den første utanlandske regjeringssjefen som besøkte Trump etter at han blei innsett som president i 2017.

Både ordførar i London Sadiq Khan, ei rekke folkevalde og mange andre britar har protestert mot at Trump kjem på offisielt besøk. Bakgrunnen er blant anna at Trump i fjor delte ein omstridt video på Twitter som først blei lagt ut av ein britisk ytre høgrepolitikar.

Det har også vore argumentert med at det vil vere pinleg for dronning Elizabeth å møte den brautande presidenten. Eit statsbesøk omfattar alltid eit møte med dronninga, og det var det som opphavleg låg i korta då May inviterte den ferske amerikanske presidenten tidleg i fjor. Eit arbeidsbesøk er lågare rangert, og inneber mindre pomp og prakt.