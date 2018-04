Iran avviser alle endringar av atomavtalen

utenriks

Fråsegna kjem etter at president i Frankrike Emmanuel Macron tok til orde for at det må forhandlast fram fleire avtaler med Iran, blant anna om avgrensing av missilprogrammet til landet.

– Ingen endringar eller tillegg til den noverande avtalen vil bli akseptert av Iran, seier Ali Akbar Velayati, ein av dei fremste rådgivarane til ayatolla Ali Khamenei til det iranske nyheitsbyrået Fars, ifølgje Reuters.

– Om Trump forlèt avtalen, vil Iran heilt sikker trekke seg frå den. Iran vil ikkje akseptere ein atomavtale som vi ikkje tener noko på, seier Velayati.

Utspelet til Macron blir tolka som eit forsøk på å hindre USA i å trekke seg frå avtalen, som blei inngått mellom Iran, USA, Russland, Kina, Frankrike, Storbritannia, Tyskland og EU i 2015, og som skal sikre at Iran ikkje utviklar atomvåpen.

Trump har tidlegare trua med at USA vil trekke seg frå avtalen om den ikkje blir reforhandla innan 12. mai. Om USA skrotar avtalen vil det truleg bety at amerikanarane set i verk nye sanksjonar som ein reaksjon på atomprogrammet til Iran.

