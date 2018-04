EU innfører overvaking av aluminiumsimport 

utenriks

President i USA Donald Trump innførte i mars ein ekstratoll på 25 prosent for stål og 10 prosent av aluminium.

EU har inntil vidare fått unntak, men fryktar at produsentar frå land som ikkje er unntatt, skal begynne å sende varene sine til Europa i staden for USA som følgje av den nye tollmuren.

Derfor blir det no innført eit overvakingssystem for import av aluminium, opplyser EU-kommisjonen torsdag. Eit tilsvarande system for import av stål er allereie på plass.

Ein konsekvens av vedtaket er at aluminiumsprodusentar no må søke om lisens for å få fortsette å selje varer til EU.

I første omgang er det berre overvaking som er formålet. Men EU kan komme til å innføre beskyttelsestiltak for å bremse importen om det viser seg at meir aluminium plutseleg byrjar å strøyme inn.

Slike vernetiltak vil i verste fall også kunne ramme norske produsentar, som har EU som hovudmarknaden sin.

Noreg er så langt ikkje unntatt frå ekstratollen i USA, men er i dialog med amerikanske styresmakter om saka. Det er venta ei ny vurdering av unntaka innan 1. mai.

