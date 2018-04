EU førebur nye sanksjonar mot Myanmar

utenriks

Sanksjonane vil vere eit svar på omfattande menneskerettsbrot som hæren i landet er skulda for.

EU var ein støttespelar for Myanmar under overgangen frå militærdiktatur til demokrati. Men unionen har den siste tida blitt stadig meir kritisk til utviklinga som følgje av militæroperasjonen mot den muslimske rohingya-minoriteten i delstaten Rakhine.

EU-landa fordømte torsdag i ei felles fråsegn det som blir omtalt som omfattande, alvorlege og systematiske menneskerettsbrot, deriblant valdtekter og drap, gjort av militæret og sikkerheitsstyrkar i Myanmar.

Ingen felles øvingar

Samtidig er våpenembargoen forlengt med eitt år, og det er også innført forbod mot eksport av militært kommunikasjonsutstyr og andre varer som kan brukast av militæret til intern undertrykking.

EU-landa får frå no av heller ikkje delta på militærøvingar eller andre former for militært samarbeid med Myanmar.

Torsdag blei det også kjent at generalsekretær i FN António Guterres har utnemnt sveitsiske Christine Schraner Burgener til ny spesialutsending til Myanmar. Nyheita er enno ikkje stadfesta, men ei fråsegn er venta om kort tid, opplyser ein talsmann i FN.

FN besøkjer Rakhine

Christine Schraner Burgener har dei siste åra vore ambassadør for Sveits til Tyskland. Mellom 2009 og 2015 var ho ambassadør i nabolandet til Myanmar Thailand.

Tryggingsrådet i FN besøkjer denne helga delstaten Rakhine i Myanmar, der regjeringsstyrkane i landet er skulda for etnisk reinsing av rohingya-minoriteten.

Medlemmene i rådet skal også besøkje Bangladesh, dit rundt 700.000 rohingyaer har flykta sidan august i fjor.

Styresmaktene i Myanmar signerte i november ein returavtale med Bangladesh, men både FN og hjelpeorganisasjonar åtvarar flyktningane mot å vende heim til Rakhine der hundrevis av landsbyar er svidd av.

(©NPK)