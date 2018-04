utenriks

Mørke økonomiske skyer heng framleis over fleire av eurolanda, og banken tar derfor ingen sjansar, opplyste ei talskvinne torsdag.

Sist Den europeiske sentralbanken endra styringsrenta var for over to år sidan.

Inflasjonen i eurosona ligg framleis under inflasjonsmålet til ECB på 2 prosent.

