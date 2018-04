Søreide møtte ny, tysk utanriksminister 

utenriks

Søreide var i EU-hovudstaden for å delta på den internasjonale givarkonferansen for Syria, men sette av ein halvtime undervegs for å snakke med den tyske sosialdemokraten, som overtok som utanriksminister i Tyskland i mars.

– Vi var innom ganske mange tema, seier Søreide etter møtet.

Ifølgje henne snakket dei to blant anna om humanitært samarbeid, engasjement i Afrika, energipolitikk, forsvar og tryggleik og frykta for nye handelsbarrierar.

I tillegg orienterte Søreide den tyske utanriksministeren om ei ny stortingsmelding som no er på veg om korleis Noreg skal manøvrere i ei verd prega av stadig meir uro og uvisse, og der kjente spelereglar ikkje gjeld lenger.

Planlegninga av eit nytt og meir langvarig møte mellom dei to har allereie starta.

