Russland: Ingen alternativ til atomavtalen

utenriks

– Vi meiner det ikkje finst noko alternativ så langt, sa Dmitrij Peskov til journalistar i Moskva onsdag formiddag.

Han la til at Irans syn på saka er overordna alt anna.

Bakteppet er at USAs president Donald Trump og Frankrikes president Emmanuel Macron har tatt til orde for å reforhandle avtalen.

Avtalen vart inngått med EU, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Russland, Kina og USA og tredde i kraft for over to år sidan. Irans utanriksminister Mohammad Javad Zarif sa onsdag at Iran «mest sannsynleg» kjem til å trekkje seg frå avtalen som gjengjelding dersom USA trekkjer seg først.

(©NPK)