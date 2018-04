utenriks

Den såkalla «Golden State Killer» herja California i åra 1976 og 1986. Han stod truleg bak minst 12 drap og 45 valdtekter, ifølgje FBI.

Onsdag blei det kjent at Joseph James DeAngelo (72) er arrestert i Sacramento og sikta for to av drapa. Ifølgje lokale medium har DeAngelo tidlegare vore politimann.

Politiet har varsla ein pressekonferanse onsdag kveld. Ifølgje lokale medium vil det komme ei kunngjering om eit gjennombrot i saka.

(©NPK)