80 år gammal bestemor blant Toronto-offera

utenriks

25 år gamle Alek Minassian var ikkje ein kjenning av politiet før han køyrde inn i ei folkemengde i den canadiske byen måndag. Politiet meiner angrepet utvilsamt var ei bevisst handling.

Dei fleste av dei drepne er kvinner mellom 20 og 80 år, seier politiet, som ikkje har oppgitt noko tal. Ytterlegare 14 vart skadde.

Identifiserer offera

Eitt av offera var bestemora Dorothy Sewell. Sewells barnebarn skriv på Facebook at ho var nesten like glad i sport som i sin eigen familie og at «no måtte han fortelje kona og barna sine at dei aldri ville få sjå oldemor igjen».

Det første offeret som vart identifisert, var Anne Marie D'Amico. Ho jobba for investeringsfirmaet Invesco og dreiv hjelpearbeid i Den dominikanske republikk.

Ein kvinneleg student ved Seneca College, der Minassian sjølv studerte, døydde også i bilangrepet. Ho er ikkje identifisert. Eit anna offer var Munair Najjar frå Jordan. Han var i Canada for å besøkje familien sin. Også to sørkoreanarar vart drepne, ifølgje ein tenestemann i canadisk UD.

Uklart motiv

Det er uklart kva motiv Minassian hadde for plutseleg å styre varebilen inn i menneskemengda på eit fortau fullt av fotgjengarar i Toronto måndag ettermiddag. Ifølgje politiet er det ikkje funnet noka kopling til terror.

Ifølgje sjefetterforskar Graham Gibson delte Minassian fleire «kryptiske» meldingar på Facebook berre minutt før han sette seg i bilen. I eitt av innlegga hylla han 22 år gamle Elliot Rodger som drap seks menneske og til slutt seg sjølv California i 2014.

Einstøing

Minassian budde saman med faren i Toronto-forstaden Richmond Hill og har vore student ved Seneca College.

Medstudentar omtalar han som ein sosialt mistilpassa einstøing.

I 2009 uttalte Minassians mor til ei lokal avis at sonen leid av Aspergers syndrom, ein type autisme, da ho protesterte mot kutt i støtta for mentale helseplager.

Tysdag vart Minassian sikta for ti overlagde drap og tretten drapsforsøk.

(©NPK)