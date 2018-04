Facebook fjernar fleire innlegg med ekstremistisk innhald

utenriks

1,9 millionar innlegg relatert til Den islamske staten (IS) eller al-Qaida har enten blitt fjerna eller åtvara om i første kvartal, ifølgje Facebook Inc.

Størstedelen av oppslaga er fjerna, mens berre ein mindre del har blitt merkte med åtvaringar.

Facebook har fått mykje kritikk frå fleire hald den siste tida. EU er blant dei som har lagt press på selskapet og deira konkurrentar for å fjerne slike innlegg raskare.

I første kvartal tok det i gjennomsnitt under eit minutt å fjerne eit slikt ekstremistisk innlegg etter at det var publisert. Selskapet brukar ein programvare som for eksempel brukar bildesamanlikning for å identifisere slike innlegg.

Måndag kunngjorde også Facebook at dei for første gong har slått fast sin eigen definisjon av «terrorisme»:

«Alle ikkje-statleg organisasjonar knytt til medvitne valdshandlingar mot menneske og eigedommar for å skremme sivilbefolkninga, styresmakter eller internasjonale organisasjonar for å oppnå eit politisk, religiøst eller ideologisk mål.»

(©NPK)