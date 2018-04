EU går inn for «uperfekt» finansavtale med britane

utenriks

Den britiske regjeringa har gått inn for ein ambisiøs handelsavtale for finanssektoren etter brexit.

Det forslaget blir no sote ned av visepresident i EU-kommisjonen Valdis Dombrovskis.

På ein konferanse i London tysdag tok han i staden til orde for ei løysing som byggjer på «ekvivalens». Det er standardløysinga som EU allereie har på plass med meir enn 30 andre land.

– Ekvivalens er ikkje perfekt, korkje for selskapa eller for styresmaktene. Men vi bør ikkje la det perfekte bli fienden til det gode. Ekvivalens har vist seg å vere ei pragmatisk løysing som fungerer under mange ulike omstende, og den kan fungere for Storbritannia etter brexit også, sa Dombrovskis.

Ekvivalens vil sei at EU og Storbritannia har kvart sitt sett med lover og reglar og kvart sitt finanstilsyn, men at dei i praksis oppnår same resultat.

Svakheita med eit slikt system er at kvar part einsidig avgjer om reguleringane til motparten skal anerkjennast som ekvivalente. Slik godkjenning kan når som helst bli trekt tilbake.

I tillegg vil eit slikt system berre dekke delar av finanssektoren.

Finansminister i Storbritannia Philip Hammond har tidlegare vore krystallklar på at ei løysing som byggjer på ekvivalens, ikkje vil vere god nok for han.

Bekymringa hans er blant anna at EU altfor lett vil kunne trekke seg frå eit slikt regime. Konsekvensen vil bli altfor stor uvisse.

