19 politifolk drepne i angrep i Afghanistan

Ni politifolk blei drepne og fire blei såra i to angrep mot vegsperringar i Jighatoo-distriktet i Ghazni-provinsen søraust i Afghanistan tysdag, opplyser Mohammad Arif Rahmani.

Rahmini sit i provinsrådet og kritiserer regjeringsstyrkar i området for ikkje å ha hjelpt politifolka.

– Stridsvogner frå den afghanske hæren var i dalen, men rykte ikkje inn, seier han.

Ti politimenn blei også drepne i eit angrep mot ei vegsperring i Bala Buluk-distriktet i Farah-provinsen sørvest i landet, og to andre politifolk blei tatt til fange av opprørarane, opplyser to medlemmer av provinsrådet.

Taliban tar via talsmann Zabiullah Mujahid på seg ansvaret for angrepa, som er dei siste i ei lang rekke liknande angrep mot soldatar og politifolk.

Måndag blei 17 medlemmer av sikkerheitsstyrkane drepne i ein serie angrep mot vegsperringar i den vestlege Badghis-provinsen. Styresmaktene meiner Taliban stod bak.

Samtidig steig måndag talet på døde etter sjølvmordsangrepet mot eit vallokale i Kabul søndag til 60. Der stod hundrevis av menneske i kø for å registrere seg som veljarar. Ytterlegare 129 blei såra i angrepet, blant dei mange kvinner og barn, opplyser helsedepartementet i landet. IS stod bak Kabul-angrepet, heitte det i ei melding frå IS' propagandakanal Amaq.

