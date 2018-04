Studie: Eldre forfell raskare når ektefelle døyr

utenriks

Å ha minst eitt levande søsken eller høg utdanning har beskyttande effekt, viser studien som er publisert i American Journal of Geriatric Psychiatry.

– Vi venta oss at dei kognitive funksjonane skulle påverkast negativt av å bli enke eller enkemann, men den beskyttande effekten av å ha eit søsken i live og høgare utdanning fascinerte oss, seier Giyeon Kim som er ein av forskarane bak studien.

Studien omfattar rundt 7.000 middelaldrande og eldre kvinner og menn. Den viser at dei kognitive funksjonane vart svekte for alle over tid. Men svekkinga var noko større og noko raskare hos dei som vart enker eller enkemenn, uansett om dei gifta seg på nytt i ettertid.

