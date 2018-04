Sør-Koreas president hyllar Kims siste utspel

utenriks

Kim har også lovd ein stans i testinga av langtrekkjande rakettar, men han har ikkje lovd å gi opp dei atomvåpena som landet allereie har utvikla eller stanse produksjonen av rakettar.

Det er no berre dagar til toppmøtet mellom Kim og Sør-Koreas president Moon Jae-in. Seinare er det også meininga at Kim skal møte USAs president Donald Trump.

Moon kalla måndag det nordkoreanske utspelet for «eit grønt lys som betrar sjansen for at dei to toppmøta blir vellykka».

Han sa også at det kan bety at framtida blir lys, og at det aukar håpet om at det vil skje raskt.

(©NPK)