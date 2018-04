Over 10.000 evakuerte etter bombefunn i Berlin

utenriks

Den britiske 500-kilos bomba vart funnen torsdag i samband med vegarbeid på gata Heidestrasse like nord for sentralbanestasjonen i Berlin.

Tyske styresmakter har oppretta ei evakueringssone med diameter på 800 meter rundt funnstaden, og bombegruppa arbeider med å uskadeleggjere bomba.

Det er venta at dette vil føre til transportkaos i den tyske hovudstaden, ettersom sentralbanestasjonen i Berlin vil bli heilt stengt under arbeidet. Stasjonen vert på ein vanleg dag nytta av drygt 300.000 passasjerar.

I tillegg blir trikkar, bussar og til og med enkelte flygingar ved Tegel flyplass innstilte, og det er førebels uklart kor lang tid arbeidet med å desarmere bomba vil ta.

– Det kjem an på kor lang tid evakueringa tar, og sjølvsagt også på kva slags tilstand bomba er i, seier polititalsmann Martin Halweg. Han legg til at bomba for augneblinken er stabil, og at det ikkje er nokon umiddelbar fare.

Funn av bomber frå andre verdskrigen er ikkje uvanleg i Tyskland. Ifølgje nyheitsbyrået AFP reknar ein med det at over 3.000 bomber framleis ligg gravlagt under Berlin.

