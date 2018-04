ETA beklagar 

utenriks

– Vi har forårsaka mykje smerte og uoppretteleg skade. Vi ønsker å vise respekt for dei døde, for dei såra og for offera for ETAs aksjonar. Vi beklagar det djupt, heiter det i ei kunngjering frå ETA, gjeven att i den baskiske avisa Gara.

Det er venta at ETA om få dagar vil kunngjere at dei oppløyser seg, etter nærmare fire tiår med væpna kamp for sjølvstyre i Baskarland – den autonome spanske regionen som omfattar dei tre provinsane Vizcaya, Alava og Guipuzcoa.

Minst 829 menneske er drepne sidan ETA greip til våpen i 1968. Gruppa inngjekk våpenkvile med spanske styresmakter i 2011.

