SOHR: 25 soldatar drepne i IS-angrep i Syria

utenriks

Den London-baserte eksilgruppa melder om eit bakhaldsangrep nær byen Mayadin i den austlege regionen Deir al-Zor. 13 IS-krigarar skal ha blitt drepne i eldvekslinga som følgde.

Opplysningane frå SOHR blir likevel avviste av ei kjelde i den syriske hæren. Det påståtte angrepet fann stad i eit område der den kurdiske opprørsgruppa Syrias demokratiske styrkar (SDF) kontrollerer mesteparten av territoriet.

IS har likevel kontroll over eit mindre tal på landsbyar. Ifølgje SOHR prøver dei å utvide sitt territorium i retning distriktshovudstaden Mayadin, Deir al-Zors nest største by.

(©NPK)